중앙선 넘어 돌진하는 덤프트럭…맞은편엔 예비 신부 타고 있었다

[아시아경제 황수미 기자] 대형 덤프트럭이 갑자기 중앙선을 침범해 돌진하는 아찔한 상황이 벌어졌다. 반대편에서 주행 중이던 차량 운전자는 가까스로 차선을 바꿔 화를 면했다.

지난 15일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '오늘 덤프 때문에 즉사할 뻔..저한테도 이런 일이 일어나네요'라는 제목의 글과 블랙박스 영상이 함께 올라왔다. 이 영상에는 2차선 도로에서 대형 덤프트럭이 중앙선을 침범해 마주 오던 차량을 칠 뻔한 아찔한 상황이 그대로 담겨 있었다.

글쓴이 A씨는 "멀리서 트럭이 덜컹거리는 건 봤는데 중앙선 넘어서 나한테 올 줄을 생각도 못했다"며 "차선이 옆으로 하나 더 생겨서 핸들을 틀었는데 천만다행이었다"고 전했다.

이어 "자세히 보니까 덤프 뒤에 오는 흰 트럭을 추월하려고 무리하게 옆으로 진입 시도하다가 근처의 인도 블록을 밟고 휘청거린 후 중앙선을 넘어 저한테 달려들었다"며 "경찰도 다행히 사고는 안 났지만 까딱하면 저희 셋이 바로 즉사였을 거라고 말했다"고 설명했다. 당시 차에는 다음 달 결혼을 앞둔 예비 신부도 타고 있었다고 덧붙였다.

그러면서 "다리도 너무 후들거리고 긴장해서 팔이 떨어져 나갈 것 같다"며 "사과 받을 방법도 없고 화가 난다"고 심정을 토로했다.

A씨는 "경찰 측에서 연락이 왔는데, 트럭 운전자분도 많이 놀라셨고 저한테 전화해서 사과하고 싶다고 했다더라"며 "후유증이 있어 비접촉 사고로 보험 접수한 상태"라고 덧붙였다.

이를 본 누리꾼들은 "운전자가 진짜 잘 피했다", "핸들 안 틀었으면 큰일 날 뻔했다"며 운전자와 동승자를 걱정하는 한편 "운전을 어떻게 하는 거냐", "저런 사람들은 운전대 잡게 하면 안 된다"며 트럭 운전자를 비난하기도 했다.

현재 이 글은 삭제된 상태다.

