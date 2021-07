美 납치당할 뻔한 아들, 엄마는 자동차 창문으로 빼냈다

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 납치될 뻔한 아들을 극적으로 구조한 엄마의 모습이 화제가 됐다.

17일(현지 시각) 뉴욕 경찰에 따르면 지난 15일 오후 8시께 뉴욕 퀸즈리치몬드 힐의 한 거리에서 아동 납치 미수 사건이 발생했다. 공개된 영상에는 한 차량에서 내린 납치범이 인도를 걸어가던 아이를 안고 차에 올라타는 모습이 담겼다. 이 아이는 5세의 아동 제이콥으로, 납치된 집후 조수석에 타고 있던 공범에게 건네졌다.

당시 제이콥의 엄마인 돌로레즈 디아즈 로페즈는 아들의 뒤에서 떨어져 걷고 있었기에 갑작스레 벌어진 납치를 막지 못했다. 그러나 남자들이 제이콥을 안고 차에 타자 제이콥의 가족들은 곧바로 차량에 달려들었다. 로페즈는 차의 문이 잠겨 열리지 않자 조수석 창문으로 몸을 넣어 아들을 밖으로 꺼냈다.

납치에 실패한 차량은 현장에서 곧바로 도주했으며 제이콥은 다친 곳이 없는 것으로 전해졌다. 로페즈는 "아이들과 함께 아버지를 만나러 가는 중이었다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 "납치범들의 얼굴은 보지 못했다"며 "무엇이든 필요한 일을 해야 했다. 본능적으로 납치범과 싸우게 됐다"고 말했다.

한편 뉴욕 경찰은 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 해당 사건의 영상 및 용의자의 인상착의를 공개하며 2인조 납치범을 지명수배한다고 밝혔다. 이후 24세의 남성 제임스 맥고나걸이 납치 미수 혐의로 체포되었으며, 두 번째 용의자는 여전히 수배 중인 것으로 알려졌다.

