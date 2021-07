[아시아경제 이동우 기자] 도쿄올림픽 선수촌에서 코로나19 확진자가 나왔다고 AFP통신 등 외신은 대회 조직위원회를 인용해 17일 보도했다.

선수들이 숙식하는 선수촌에서 확진자가 나온 것은 이번이 처음이다. 이번 확진자 발생은 도쿄올림픽 개막까지 6일을 남겨둔 상황이라 안전에 큰 비상이 걸렸다.

조직위 대변인은 기자회견에서 "선별검사에서 감염이 확인됐다"고 밝혔다.

확진자는 직원으로 알려졌고 국적은 밝혀지지 않았다. 일본 NHK 방송은 감염자가 일본인이 아닌 외국인이라고 보도했다.

이 인물은 확진 판정을 받은 뒤 곧바로 의료시설에 이송된 것으로 전해졌다.

도쿄올림픽은 오는 23일 개회하며 선수촌은 지난 13일 개장해 각국 선수단을 속속 수용하고 있다.

