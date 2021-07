김 총리 "여야 합의한다면, 지원금 '전 국민 지급' 검토"

국회 예산결산특별위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 15일 여야 합의를 전제로 코로나 상생 국민지원금의 '전 국민 지급'을 검토하겠다고 밝혔다.

김 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 김병주 더불어민주당 의원의 관련 질의에 "국민의 대표기관인 국회에서 여야가 합의해서 결정해 오면 (국민지원금 지급 범위를) 재검토할 수밖에 없다"고 말했다.

1인당 25만원씩 지급하기로 한 코로나 상생 국민지원금 지급범위를 놓고 여당은 '전 국민', 정부는 '소득 하위 80%'를 각각 주장하며 대립하고 있는 가운데 김 총리가 처음으로 전 국민 지급 가능성에 대해 언급한 것이다.

김 총리는 다만 "재정 당국이 왜 이렇게 (선별 지급을) 고민했는지, 또 국민이 원하는 것은 모두 똑같이 나눠달라는 것인지, 아니면 조금 더 어려운 사람들에게 더 두텁게 지원하는 것인지에 대한 고민은 있을 것"이라고 부연했다.

