반포3주구 관리처분인가…극심한 전세난에 9월부터 이주 시작

전세 시장 불안 우려해 서울시와 협의

[아시아경제 임온유 기자] 서울 서초구 반포1단지 3주구 재건축 사업이 관리처분계획 인가를 받았다. 반포 일대 재건축 사업에 따른 전세난을 고려해 오는 9월부터 7개월간 이주가 진행된다.

15일 서울시에 따르면 서초구는 지난 14일 반포1단지 3주구 재건축 관리처분계획을 인가했다. 반포3주구는 이주·착공 과정을 거쳐 지하 3층, 지상 35층 규모 공동주택 17개동 2091가구로 재건축돼 기존보다 601가구가 늘어난다.

반포3주구는 당초 관리처분계획 인가 즉시 이주를 시작할 계획이었다. 그러나 반포 일대 재건축 사업에 따른 이주 수요를 분산하기 위해 9월에 이주를 시작해 당초보다 7개월 늘린 내년 5월 마무리하기로 결정했다.

서울시 관계자는 "그간 반포 일대 재건축 단지에서 이주가 연속적으로 이뤄지면서 서초구와 인근 전세시장이 불안해질 수 있다고 판단했다"면서 "이를 방지하고자 반포3주구 조합과 협의해 이주시기를 조정했다"고 설명했다.

앞서 서초구에선 방배13구역, 신반포18차 337동, 신반포21차, 반포1·2·4주구 5000여가구가 올해 3∼6월 이주를 개시한 바 있다.

서초구 관계자는 "서초 일대 전세시장 안정화를 위해 조합 측과 이주 시기 조정 합의가 있었다"며 "협조해 주신 조합과 조합원분들께 감사드린다"고 밝혔다.

김성보 서울시 주택건축본부장은 "부동산 시장은 실수요자 위주로 재편돼야 한다는 원칙 아래 투기 수요는 철저히 걸러내겠다"며 "이번 조합과의 협의 과정이 재건축 사업의 새로운 상생 모델로 자리 잡기를 희망한다"고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr