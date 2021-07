경찰, 상반기 성착취·불법촬영 등 '사이버성폭력' 449명 검거

피의자·피해자 상당수 10~20대

주요 피의자 8회 걸쳐 신상공개

9월 '위장수사' 도입

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부(국수본)는 올해 3월부터 전개한 '사이버성폭력 불법유통망·유통사범 집중단속'을 통해 3개월간 449명을 검거하고 이 가운데 36명을 구속했다고 15일 밝혔다. 또 3억8000만원 상당의 범죄수익을 환수조치했다.

피해 영상별로는 성착취물이 278명(61.9%)으로 가장 많았다. 이어 불법촬영물 69명(15.4%), 불법합성물 54명(12.0%), 불법성영상물 48명(10.7%) 등 순으로 나타났다.

행위 유형은 구매·소지·시청 등 이용이 196명(43.7%), 유통·판매 139명(31%), 촬영·제작 67명(14.9%), 사이트 운영 47명(10.5%) 등으로 집계됐다.

또 피의자 연령대별로는 20대가 175명(39%), 10대 이하가 151명(33.6%) 등 피의자 10명 중 7명 이상이 10·20대였다. 피해자 연령은 10대 이하가 190명(50.2%)으로 절반에 달했고, 20대가 147명(38.9%)이었다. 인터넷 환경에 익숙한 저연령층이 디지털성범죄에 노출됐다는 의미다.

경찰은 단속 기간 남성 대상 성착취 영상물을 제작한 피의자 2명(김영준, 최찬욱)을 검거해 신상공개를 위원회를 개최한 뒤 신상공개를 결정했다. 경찰은 지난해 'n번방' 및 '박사방' 관련자들을 포함해 현재까지 주요 사이버성폭력 사범 관련 8회에 걸쳐 신상공개를 했다.

경찰은 최근 관계기관으로부터 피해영상 자료를 제공받아 '불법촬영물 추적시스템'에 등록 후 유포 경로를 탐지·분석해 수사에 착수하는 등 하반기에도 단속을 지속 추진할 계획이다. 특히 9월 24일부터 '위장수사' 제도가 시행되는 만큼 즉시 수사에 활용할 수 있도록 전담수사관 선발·교육 등을 준비하고 있다.

경찰 관계자는 "청소년이 디지털성범죄에 빠지지 않도록 가정과 학교 내에서 자녀·학생들에 대한 지속적인 교육과 지도가 필요하다"면서 "디지털성범죄는 반드시 뿌리 뽑아야 할 범죄이므로 국민 여러분의 관심을 부탁드리며 사이버범죄신고시스템(eCRM) 등을 통한 적극적인 신고를 당부드린다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr