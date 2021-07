[아시아경제 김수환 기자] 글로벌 금융업체 시티그룹이 예상을 뛰어넘는 올해 2분기 실적을 14일(현지시간) 발표했다.

시티그룹의 발표에 따르면 2분기 174억7000만달러(약 20조원)의 매출을 올렸다. 이는 시장 전망치 172억달러(약 19조7800억원)를 상회하는 수치다.

아울러 시티그룹은 2분기 61억9300만달러(약 7조억원)의 영업이익을 기록했다고 밝혔다.

이에 따른 주당 순이익은 2.85달러다. 앞서 전문가들은 주당 순이익 1.96달러를 예상했는데 이를 뛰어넘는 수익을 기록하게 된 것이다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr