오는 16일까지 소나기…전국 무더위·열대야 이어져

순간 풍속 70km 내외의 매우 강한 돌풍도 예고

[아시아경제 공병선 기자] 오는 16일까지 곳곳에서 소나기가 내린다. 그럼에도 밤사이 열대야가 나타나는 등 무더위도 이어질 예정이다.

기상청은 15일 새벽부터 16일 밤까지 전국 곳곳에서 소나기가 내린다고 예보했다. 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 경북권 내륙, 경남권에선 15일 새벽까지, 전국 내륙에선 15일 낮부터 그 다음날 새벽 사이에, 16일 낮부터 밤사이 전국 내륙에서 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 온다고 14일 밝혔다.

15일부터는 대기 불안정이 더 강해지고 기압계가 정체함에 따라 소나기 구름의 이동속도가 느려질 예정이다. 이에 15일 낮부터 밤사이엔 동쪽 내륙을 중심으로, 16일 새벽과 낮 동안엔 서쪽 내륙에 50mm 이상의 매우 강한 소나기가 올 것으로 예측된다.

일부 지역은 강수량이 100mm를 넘을 것으로 관측된다. 또한 순간 풍속이 시속 70km 내외의 매우 강한 돌풍이 부는 곳도 있다. 일부 지역에선 우박이 떨어질 가능성도 높다.

15일 새벽까지 예상 강수량은 경기 동부, 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 경북권 내륙, 경남권은 5~60mm, 서해5도 5~30mm이다. 15일 낮부터 16일 새벽 예상 강수량은 중부 내륙과 전북 내륙, 경상권은 10~60mm이며 많은 곳은 100mm 이상도 올 것으로 예상된다. 전남권 내륙은 5~40mm로 예측된다.

소나기 소식에도 무더위는 이어진다. 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 16일까지 낮 기온은 32도 이상으로 높을 것으로 관측된다. 체감온도는 습도가 높아 33도 이상으로 오른다. 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있다.

15일 지역별 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 28~33도로 예상된다.

기상청 측은 “소나기가 내리는 곳은 기온이 일시적으로 떨어질 수 있지만 비가 그친 후 다시 올라 당분간 폭염이 지속된다”며 “야외 활동 시 온열질환이 발생하지 않도록 물을 충분히 마시고 격렬한 야외 활동을 피해야 한다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr