올림픽 코앞인데 도쿄 코로나 확진자 폭증세…하루에 1000명↑

[아시아경제 김수환 기자] 올림픽을 9일 앞둔 일본 도쿄 지역의 코로나19 신규 확진자가 폭증세를 보이고 있다.

도쿄도는 14일 도쿄에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자가 1149명이라고 발표했다.

도쿄의 하루 신규 확진자가 1000명을 넘은 것은 직전의 3차 긴급사태가 발효 중이던 올해 5월 13일(1010명) 이후 2개월 만이다.

이날 도쿄의 확진자 수는 제4차 유행기로 분류된 3차 긴급사태 기간에 가장 많이 나왔던 5월 8일(1121명) 수치를 넘어섰다.

앞서 일본 정부는 올림픽을 앞두고 코로나19 확산을 억제하기 위해 도쿄 지역에 지난 12일부터 올림픽 전 기간을 포함하는 내달 22일까지 6주 시한의 4차 긴급사태를 선포했다.

그러나 전염력이 한층 강한 것으로 알려진 델타 변이 영향으로 도쿄 지역의 확진자는 오히려 계속 늘고 있는 추세다.

도쿄에선 이날까지 1주일 전 같은 요일과 비교해 25일 연속으로 일일 신규 확진자가 늘었다.

또 지난 7일간 도쿄에서의 일평균 확진자는 823명으로 1주 사이에 30% 급증했다.

