EU "회원국 성인 50% 이상 백신 접종 완료"

[아시아경제 김수환 기자] 유럽연합(EU)이 역내 성인 절반 이상이 코로나19 백신 접종을 완료했다고 밝혔다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 13일(현지시간) 트위터에 EU 내 모든 성인의 절반 이상이 코로나19 백신 접종을 마쳤다고 밝혔다.

유럽질병예방통제센터(ECDC)에 따르면 13일 기준으로 EU 27개 회원국 성인 중 코로나19 백신을 최소 1회 맞은 사람의 비율은 63.9%, 접종을 모두 마친 사람은 44.9%다.

다만, 각 회원국이 관련 수치를 보고하는 기간이 다르고 ECDC가 수집 자료를 웹사이트상 통계에 반영하는 데까지 시간이 걸리기 때문에 실제 각국의 최신 수치와 ECDC 자료 사이에 차이가 있을 수 있다고 벨기에 브뤼셀 타임스는 전했다.

폰데어라이엔 위원장은 또 변이 바이러스로부터 안전을 유지하고 새로운 코로나19 유행을 피하기 위해서는 백신 접종이 중요하다고 강조했다.

EU 집행위원회는 지난 10일에는 역내 성인 인구의 최소 70%가 코로나19 백신 접종을 마치기에 충분한 양의 백신이 회원국에 배송됐다고 밝힌 바 있다.

