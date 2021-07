[포토] 합의 뒤집은 여당, 전국민 재난지원금 가능할까?

[아시아경제 윤동주 기자] 국회 예산결산특별위원회가 14일 전체회의를 열어 5차 긴급재난지원금 지급을 위한 2차 추가경정예산(추경)안을 상정하고 있다.

정부가 제출한 추경안은 약 33조 원 규모이지만, 코로나19 4차 대유행으로 소상공인·자영업자 지원 예산을 증액하자는 요구가 높아지고 있어 상당폭 수정될 가능성이 있다. 특히 더불어민주당이 전날 재난지원금의 ‘전 국민 지급’을 당론으로 결정, ‘소득 하위 80%’로 돼 있는 정부안의 수정 방침을 공식화함에 따라 관련 논의가 주목된다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr