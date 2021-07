김기현 "이철희 '조국 감싸기'=문대통령 마음의 소리…면죄부 주려고 여론 떠보나"

[아시아경제 박현주 기자] 이철희 청와대 정무수석이 조국 전 법무부 장관을 옹호한 데 대해 김기현 국민의힘 원내대표가 "이 수석의 발언은 문재인 대통령의 '마음의 소리'"라고 주장했다.

앞서 이 정무수석은 유튜브 채널 'JTBC 인사이트'를 통해 13일 공개된 '신예리의 밤샘토크'에 출연해 "(조 전 장관에 대한 논란이) 일종의 사회적 광기이자 정치적 광기"라며 "사회적 지탄과 검찰 수사가 너무 지나치고 과하다"고 평가한 바 있다.

'본인이 한 잘못에 비해 과하다는 것인가'라는 진행자의 질문에 이 정무수석은 "훨씬 과했다. 거의 대역죄인을 만들었다"며 "매국노도 그렇게 공격은 안 했을 것"이라고 답했다.

이와 관련, 김 원내대표는 14일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문 대통령이 여전히 조 전 장관에 대해 애틋함을 갖고 있다는 방증"이라며 "자기 편에 대한 대통령의 광기 어린 집착이자 면죄부를 주기 위한 청와대의 여론 떠보기"라고 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 "'조국에게 마음의 빚을 졌다'던 문 대통령의 비서 아니랄까봐 이성을 잃고 궤변을 일삼는 정무수석의 인식에 기가 찰 노릇"이라고 일갈했다.

이어 "정권 말이 되니 조 전 장관과 그 가족에게 면죄부를 주고 싶은가 본데 번지수 잘못 찾으셨다"며 "조 전 장관과 그 가족은 공정과 정의의 가면을 쓰고 위선과 거짓으로 자기 배를 불린 죄로 그에 상응하는 죗값을 치르고 있는 중이다. 그 뻔뻔한 위선에 대한 사회적 책임을 져야 마땅하다"고 꼬집었다.

그러면서 국민들이 조 전 장관의 재판 결과를 주목하고 있다는 사실을 주지시켰다. 김 원내대표는 "지금 대한민국은 이 나라가 과연 법치주의 국가인지 아니면 문치주의 왕조시대인지를 가늠하는 시험대로 조 전 장관의 재판을 지켜보고 있다는 사실을 명심하길 바란다"고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr