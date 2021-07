이준석 "윤석열 죽이기 의혹, 주의갖고 지켜볼 것"

"이동훈 전 논설위원, 사실관계 공개해야 당 공식적으로 나설 수 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 ‘윤석열 죽이기’ 회유 의혹을 제기한 이동훈 전 조선일보 논설위원에 대해 "당이 공식적으로 나서려면 이 전 논설위원 측에서 사실관계를 공개할 필요가 있다는 인식을 갖고 있다"고 말했다.

이 대표는 14일 수해 피해를 당한 강원도 철원군 동송읍 이길리 마을을 방문한 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

이 대표는 "우리 당 입장에서는 해당 의혹이 굉장히 거대한 의혹"이라면서도 "그에 비해 아직까지 사실관계 확인된 게 많이 없다. 의혹 심각함을 봤을 때 항상 경각심 가지고 주의하면서 지켜보겠다는 의지를 밝힌다"고 설명했다.

그는 당 소속이 아닌 윤석열 전 검찰총장과 관련된 사안임에도 국민의힘이 나서냐는 지적에 대해 "내용의 심각성을 봤을 때, 제기된 의혹이 특정 인물이 수사 기관과의 본인과의 결탁을 얘기하면서, 이 전 논설위원의 처분과 관련된 편의 봐주겠다고 얘기했다면, 단순히 당 밖 주자 의혹 문제가 아니다"면서 "국가 수사기관도 연계된 의혹이기 때문에 그런 측면에서 살펴보겠다는 것"이라고 말했다.

한편 전국민 재난지원금 관련 논란이 이어지는 것과 관련해 "공개적으로 말씀하신 분들 외에도 많은 사람과 유선으로 소통하고 상황 정리한 게 많다"며 "저는 그런 과정 중에서 많이 해결되고 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 "정책이라는 것은 당에서 이견이 있을 수 있다고 생각한다"고 말했다.

