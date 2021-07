21~24일 개최 예정이었으나 코로나19 여파로 취소

21일부터 온라인 박람회 행사만 개최하기로

[아시아경제 한진주 기자] 한국대학교육협의회(대교협)는 21일부터 24일까지 서울 강남구 코엑스에서 개최하기로 했던 '2022학년도 수시 대학입학정보박람회'를 취소한다고 14일 밝혔다.

대교협은 코로나19 확산세가 지속되고 사회적 거리두기 4단계 격상 등 방역지침에 따라 수험생, 학부모, 대입 관계자들의 안전을 고려해 취소를 결정했다.

이번 박람회는 150개 대학이 참가해 온·오프라인으로 동시에 개최할 예정이었다. 대교협은 온라인으로만 수시 대학입학정보박람회를 개최하기로 했다.

오는 21일부터 8월13일까지 대교협 대입정보포털 '어디가'에서 대학의 대입 설명회와 전형 평가 기준, 대입 특징, 성적분석 등 대입정보와 1대1 상담 등을 제공한다.

