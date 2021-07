[포토]수도권 학교 전면 원격수업 시작

코로나19 확산세로 수도권의 사회적 거리두기가 4단계로 격상됨에 따라 14일부터 수도권 학교들이 전면 원격수업에 들어갔다. 25일까지 수도권 유·초·중·고, 특수·각종학교는 등교를 중단하고 전면 원격수업으로 전환하며 학기 말 평가나 성적 확인, 19일부터 시작되는 고3 학생 백신 접종 관련 유의사항 사전 교육 등 필요할 경우 제한적으로 등교할 수 있다. 서울 성동구 무학초등학교, 강동구 한산초등학교 모습. /사진공동취재단

