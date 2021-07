美, 기업에 홍콩 영업 관련 경고 내릴듯…"中 리스크 우려"

[아시아경제 김수환 기자] 미국 정부가 홍콩에서 영업하는 자국 기업들에 중국 정부 리스크와 관련한 경고를 할 것으로 보인다.

미국이 이날 중국 신장 지역과 연관된 기업을 상대로 경고를 한 것과 더불어 이 같은 추가 조치까지 내놓을 것으로 보이면서 중국을 상대로 한 압박이 민간 영역으로도 확산하는 모양새다.

13일(현지시간) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 미국 정부가 이번 주 내로 이러한 경고 조치를 내릴 것으로 예상된다고 전했다.

소식통에 따르면 미국 정부가 홍콩에서 영업하는 외국 국적 기업이 보유한 각종 데이터를 중국 당국이 들여다볼 수도 있다는 점을 우려하는 것으로 전해졌다.

또 다른 소식통은 지난해 통과된 홍콩보안법이 홍콩 내 법적 안정성을 중대하게 침해했다며 이것이 경영 환경을 위협하고 있다는 점이 미국 정부의 판단이라고 전했다. 특히, 중국 정부가 이 법을 악용해 대중 제재에 동참하는 홍콩 소재 미국 기업을 상대로 각종 보복 조치를 단행할 수 있다는 점도 이 같은 판단에 영향을 미쳤다고 소식통은 덧붙였다.

이러한 경고 조치는 미국 정부가 지난해 홍콩의 특별지위를 박탈한 이후 나온 추가적 조치로써 홍콩을 겨냥한 압박이 더 거세지는 모습이다. 앞서 미국 정부는 도널드 트럼프 전 행정부 시절인 지난해 홍콩보안법 통과에 대응하기 위한 차원에서 홍콩의 특별지위를 박탈한 바 있다.

이 특별지위는 관세나 투자·무역·비자 발급 등에서 홍콩을 중국 본토와 다르게 대우해오며 홍콩의 금융시장 성장을 견인해온 것으로 평가받았다.

아울러 미 정부가 이날 미국 기업과 개인이 직간접적으로 신장 지역과 관련된 공급망과 벤처 투자 시 미국 법을 위반할 위험이 있다고 경고하며 중국을 겨냥한 압박이 민간 업계까지 전방위적으로 확산하고 있다.

토니 블링컨 국무부 장관은 성명을 통해 중국 정부가 신장지역에서 집단학살과 범죄를 자행하고 있다고 적시한 것이 이번 경고의 특징이라고 소개했다.

블링컨 장관은 "미국은 중국의 잔혹 행위와 유린에 대해 범정부적 노력과 민간 및 동맹과의 긴밀한 조율을 통해 계속 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

또 재닛 옐런 미 재무부 장관 역시 전날 벨기에 브뤼셀의 유럽연합(EU) 본부를 방문한 자리에서 중국을 견제하는 발언을 내놓기도 했다. 그는 "우리 모두 투명성, 공정 경쟁, 책임성이라는 가치를 위협하는 요소에 대응해야 할 것"이라며 "위협 요소 중에는 중국의 불공정한 경제적 행위와 인권 유린 행위가 포함돼 있다"라고 말했다.

이처럼 미 고위 당국자의 중국 견제 발언이 이어지는 가운데 미국 정부가 인도·태평양 디지털 무역 협정을 추진하는 것으로 알려지면서 중국에 대한 경제적 압박은 더 커질 것으로 전망된다.

블룸버그통신 보도에 따르면 미국 정부가 캐나다·칠레·일본·말레이시아·호주·뉴질랜드·싱가포르 등 아시아 국가들과 새로운 디지털 무역 협정을 추진하는 것을 검토 중인 것으로 전해졌다. 디지털 무역 협정은 빅데이터 이용, 무역 촉진, 전자제품 관세 정책 등 디지털 경제에 관한 각종 기준을 마련하는 것을 목표로 한다.

이 같은 무역 협정 추진도 중국의 경제적 영향력을 견제하면서 인도·태평양 지역 국가들과 새로운 무역 관계를 설정하기 위한 바이든 행정부의 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr