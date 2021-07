박형준, 與 검찰 고발에 "불법 사찰 지시한 적 없다"

"민주당과 국정원의 정치공작"

[아시아경제 박준이 기자] 더불어민주당이 이명박 정권 시절 4대강 반대 인사 불법사찰 관여 사실을 부인한 박형준 부산시장을 허위사실 공표 혐의로 검찰에 고발하겠다고 나서자 박 시장이 "불법 사찰을 지시한 적도 없고 관여한 적도 없다"고 반박했다.

박 시장은 13일 입장문을 통해 "민주당이 저를 다시 선거법 위반으로 고발했다. 제가 4대강 불법 사찰에 개입했는데 부인했기 때문에 허위 사실을 공표했다는 것"이라면서 이같이 말했다.

앞서 민주당은 이날 오후 서울중앙지검에 박 시장을 불법 사찰 허위 사실 공표 혐의로 고발하겠다고 밝혔다. 민주당은 고발장을 통해 "박 시장이 이명박 정부 청와대 홍보기획관 시절에 4대강 사업 주요 반대 인사들에 대한 관리 방안을 당시 이명박 대통령에게 보고했다는 사실이 국정원 감찰실 조사로 확인됐다"고 말했다.

민주당은 박 시장이 불법사찰 내용을 대통령에게 보고하고 후속조치까지 지시받는 등 불법사찰에 관여했음에도 지난 부산시장 선거 과정에서 이를 부인했다고 주장했다.

이에 대해 박 시장은 "이번에 근거로 제시한 2017년 국정원 적폐청산 TF 감찰 보고서에 나온 내용은 도무지 이해할 수 없다"면서 "국정원 보고서를 청와대 홍보기획관이 대통령에게 보고한다는 것 자체가 어불성설이고 저 자신도 청와대에 근무하면서 국정원 자료를 대통령에게 보고한 적은 맹세코 한 번도 없다"고 했다.

또 "대통령에게 보고했다고 하더라도 이런 논의나 보고를 여러 사람들 앞에서 공개적으로 했을 리 만무하고 독대해서 한 내용이라면 국정원이 대통령 발언을 도청하지 않고서 어떻게 알 수 있는지 이해할 수 없다"고 항변했다.

그러면서 "이번 사안은 대선 국면을 앞두고 전략적 요충지인 부산을 공략하기 위해 저를 깎아내리려는 민주당과 국정원의 정치공작의 일환"이라면서 "진실의 힘을 믿고 당당히 대응할 것"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr