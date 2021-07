[아시아경제 박준이 기자] 기가레인 기가레인 049080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,575 전일대비 95 등락률 +3.83% 거래량 1,476,325 전일가 2,480 2021.07.13 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제지금 기대해봐도 좋은 초특급 유망주들 무엇 있을까? 기가레인, 커뮤니티 활발... 주가 9.81%. close 이 81억 규모의 719만3605주에 대한 전환청구권을 행사한다고 13일 공시했다. 전환가액은 1126원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr