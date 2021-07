윤호중 "송영길 만나 귤맛 뽐내던 이준석, 100분만에 탱자돼…2030 신의도 저버려"

[아시아경제 박현주 기자] 전국민 재난지원금 지급에 관한 여야 합의를 사실상 번복한 이준석 국민의힘 대표를 향해 윤호중 더불어민주당 원내대표가 "송영길 민주당 대표를 만나 귤맛을 뽐내던 이 대표가 국민의힘에 가더니 100분 만에 귤맛을 잃고 탱자가 된 것"이라고 비꼬았다.

윤 원내대표는 13일 오전 당 정책조정회의에서 "이준석 대표는 100분만에 말 뒤집는 '100분 대표', '탱자 대표'가 되려는 것인가"라며 "여야 대표 간 정치적 합의가 이렇게 가벼워서야 되겠느냐"고 이같이 비판했다.

이어 "이 대표는 2030 청년세대와의 신의도 저버렸다"며 "우리 당이 전국민 (재난지원금) 지급을 검토하는 이유는 1~2인 가구의 주된 구성원인 2030 청년과 신혼부부들이 대거 지원대상에서 제외되기 때문"이라고 설명했다.

그는 "송 대표로부터 그같은 설명을 잘 들었을 텐데 당으로 복귀하자마자 2030 청년세대를 배신한 것이냐"며 "2030 청년들은 재난 상황에도 자기가 알아서 살라는 것이 이준석의 능력주의"라고 꼬집었다.

이날 윤 원내대표는 재난지원금 지급에 관한 당론을 최종 결정해 2차 추가경정예산 통과를 서두르겠다고 밝혔다.

윤 원내대표는 "달라진 방역에 따라 유연하게 조정하면서 장마 폭염 등 여름철 재난안전 관리에도 부족함이 없도록 세심하게 살펴나가겠다. 성과 있는 7월 국회를 위해선 추경과 법안 두 바퀴를 함께 굴려나가야 한다"며 "수술실 CCTV법, 사회서비스원법, 언론개혁법 등 민생 법안도 속도감 있게 처리해서 보조를 맞춰 나가겠다"고 강조했다.

그러면서 "내일이면 한국판 뉴딜 종합계획 발표 1주년이다. 뉴딜 관련 법안도 적시 처리될 때 추경 집행의 의미와 효과가 배가될 것"이라면서 "7월 국회가 민생 회복의 서막을 여는 일하는 국회가 되도록 추경뿐 아니라 입법에도 초당적 협력을 촉구한다"고 당부했다.

앞서 12일 이 대표는 송 대표와 만나 전 국민에 재난지원금을 지급하는데 전격 합의했다고 발표했지만 국민의힘 내부 반발이 터져 나오자 입장을 번복했다.

이와 관련, 이 대표는 합의 내용 전달 과정에 문제가 있었다고 해명했다. 그는 "이 문제는 양당에 가서 정책담당하는 분들과 상의해야 하는 부분이 있어서 당내 논의해야 할 사안이라 말했던 것"이라며 "(회동 후) 돌아와 김기현 원내대표와 정책위의장을 직접 대면해서 같이 상의했고 우리 당 입장을 확정하게 된 것"이라고 설명했다.

