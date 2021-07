bhc치킨, 카카오쇼핑라이브 15분만 모바일 상품권 ‘완판’

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 카카오쇼핑라이브 15분 만에 모바일 치킨 상품권을 모두 판매했다고 13일 밝혔다.

bhc치킨은 초복을 맞아 지난 10일 오후 7시30분부터 9시까지 90분간 편성된 카카오쇼핑라이브를 통해 bhc치킨 모바일 치킨 상품권을 5000원 할인된 가격으로 판매했다. 이날 bhc치킨의 카카오쇼핑라이브는 누적 접속자 13만358명, 동시 접속자 9212명, 총 판매액 2억8000만원을 기록했다.

상품은 뿌링클, 맛초킹, 골드킹, 하바네로 포테킹 후라이드 총 4종과 콜라(1.25L)가 포함된 세트 메뉴로 구성됐다. bhc치킨은 뿌링클 세트를 제외한 3종 세트 5000매를 방송 전날 사전 판매하고, 방송 당일 8000매를 추가 선보이는 등 총 1만3000매 한정으로 수량을 기획했다.

사전 판매된 5000매는 전날인 9일 매진됐다. 방송 당일에는 시작 15분 만에 준비된 8000매가 모두 판매됐다. 추가 확보한 2000매 역시 1분 만에 소진됐다.

