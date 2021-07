靑 "최저임금위원회 결정 존중…의견 차 컸음에도 어렵게 결정"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 전날 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 전년 대비 5.1% 상승한 9160원으로 결정한 데 대해 "최저임금위원회의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 13일 취재진과의 질의응답을 통해 "대내외 경제여건과 고용 상황, 소상공인과 저임금 노동자들의 사정을 종합적으로 고려한 것"이라며 이같이 밝혔다.

관계자는 "코로나 19의 장기화로 노사의 어려움이 가중되고 불확실성이 높은 가운데 어느 해보다 노사 간 의견 차이가 컸음에도 불구하고, 노사 및 공익위원들이 마지막까지 최선을 다해 내년도 최저임금안을 어렵게 결정한 점에 대해 높이 평가한다"며 "노사정이 한마음이 되어 경제위기 극복과 포용적 회복, 선도국가 도약을 위한 구조 전환에 참여하고 힘을 모아 나가기를 기대한다"고 말했다.

일본 정부가 방위백서를 통해 독도 영유권을 주장한 데 대한 정부의 입장을 묻자 "정부의 공식 입장은 오늘 오후 외교부 정례브리핑에서 발표할 예정"이라며 "별도로 오전 11시 외교부에서 주한대사관 정무공사를 초치하고, 국방부에서 오전 11시 30분 무관을 초치한 것으로 알고 있다"고 말했다.

강성국 법무부 차관의 인사검증 과정에 이광철 전 청와대 민정비서관이 참여했는지 여부에 대해서는 "인사 검증 과정에 대해서는 확인해드릴 수 없다"면서도 "인사검증은 민정비서관실 소관 사항이 아닌 것으로 알고 있다"고 답했다.

청와대 관계자는 코로나19 방역에 대해 "봉쇄 없이 할 수 있는 가장 고강도의 조치를 취해서 방역에 대한 긴장을 최고로 높이고, 짧고 굵게 상황을 조기에 타개하기 위한 모든 노력을 다하고 있다"며 "수도권 지자체들과 협력해서 확산세를 조기에 끊어 내도록 더는 물러설 곳이 없다는 비상한 각오로 임하고 있다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr