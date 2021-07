한국코러스 "러 백신 '스푸트니크 라이트' 밸리데이션 뱃지 물량 출하"

"늦어도 8월 중 스푸트니크 백신 완제품 상업 출고"

[아시아경제 김지희 기자] 한국코러스는 지난 9일 출하한 러시아산 코로나19 백신인 ‘스푸트니크 라이트’의 밸리데이션 뱃지(Validation Batch·검증용 생산분) 물량이 11일 러시아 현지에 도착했다고 13일 밝혔다. 러시아 국부펀드 (RDIF)가 이번 출고 물량에 대해 품질 검증을 진행한 후 20일 이내 결과를 전달받게 된다.

밸리데이션은 특정 공정이 설정된 규격과 품질 요소들을 만족하고 있는 제품을 지속적으로 생산하고 있는지 보증 및 검증하는 절차다. 의약품을 수탁 생산하는 데 있어 가장 마지막 단계다.

한국코러스는 지난 4월 스푸트니크 V 1, 2차 접종분에 대한 밸리데이션 뱃지 물량을 출항시켜 러시아 현지의 검증을 받은 바 있다. 이번 스푸트니크 라이트 백신까지 현지의 품질 검증이 완료되면 늦어도 8월 중에는 스푸트니크 백신에 대한 완제품 상업 출고가 가능할 것으로 보고 있다.

스푸트니크 라이트 백신은 기존 2회 접종인 스푸트니크 V 백신과 유사한 코로나 19 백신이지만 1회만 접종하면 된다. 예방율은 79.4%다. 예방 효과 면에서 스푸트니크 V 백신보다 조금 낮지만, 제품 생산 시 수율이 높아 집단면역을 위한 백신으로는 최적화 돼 있다는 게 회사측 설명이다.

한국코러스는 지난해부터 RDIF와 함께 ‘스푸트니크 V’ 백신의 국내 수탁 생산을 논의해왔다. 지엘라파와 한국코러스 자체 생산물량 1억5000만 도스, 국내 바이오 기업 컨소시엄을 통한 5억 도스 생산에 대한 합의를 마무리한 상태다.

