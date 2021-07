이재명 "기본소득, 전환적 공정 성장 위해 필요"

[아시아경제 김초영 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기도지사가 '말 바꾸기' 논란이 일었던 '기본소득' 공약에 대한 의지를 재차 드러냈다.

이 지사는 12일 SBS 8뉴스에 출연해 "1호 공약은 전환적 공정 성장이고, 이걸 달성하기 위한 장치 중 하나가 기본소득"이라며 "지역화폐를 통한 경제 활성화를 한다는 것은 1차 재난지원금 지급으로 증명됐다. 1차 재난지원금이 정기적으로 지급되면 기본소득"이라고 설명했다.

이어 "지금까지 전 국민 상대로 소액에서 고액으로 올리자는 콘셉트였는데, 특정 부문, 청년, 농어촌, 장애인 등 옆으로 넓히는 방법도 있다"며 "복지적 경제정책이라 반드시 할 텐데, 재원을 늘려야 해서 국민이 증세에 동의할 수 있는 상태로 만들어야 한다"고 덧붙였다.

이 지사는 지난 1일 출마 선언문을 통해 "기본소득을 도입해 부족한 소비를 늘려 경제를 살리고 누구나 최소한의 경제적 풍요를 누리며 하고 싶은 일을 하는 사회를 만들겠다"고 밝힌 바 있다. 그러나 이후 "기본소득이 1호 공약이 아닐 수 있다"라고 하며 '말 바꾸기'라는 비판을 받아왔다.

미군을 점령군이라고 발언한 것과 관련해선 "해방 직후 대한민국 정부 수립 이전에 (들어온) 미군은 스스로 표현한 것처럼 점령군이 맞다"며 "거기서 친일 청산을 하지 못하고 일부 친일 세력이 정부 수립에 많이 참여해서 지금도 친일 청산 문제가 논쟁이 되도록 남겨진 것은 사실"이라고 했다.

이 지사는 "다만 정부 수립 후 미군은 철수했고, 다시 들어온 것은 한미 조약 때문에 들어온 것"이라며 "해방 직후 미군과 (한국) 정부 수립 후 미군은 다르다"고 말했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr