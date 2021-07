[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 윤리심판원은 12일 오후 비공개회의를 열어 지역 사무소 직원의 성범죄 의혹이 제기된 양향자 의원에 대한 조치를 논의하기로 했다.

고용진 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “윤리심판원이 오늘 양 의원의 소명을 듣고 그에 따른 추후 조치를 하겠다”며 “오늘 결론을 낼지는 회의 진행 상황을 봐야 답을 드릴 수 있다”고 말했다.

양 의원의 사촌이자 지역사무소 직원 A씨는 양 의원이 당선된 이후 수 개월 간 같은 사무소에서 근무한 여직원 B씨를 성추행했다는 의혹을 받고 있다.

송영길 대표는 지난 2일 당 윤리감찰단으로부터 관련 내용을 보고받고 윤리심판원에 양 의원의 조사를 의뢰했다.

