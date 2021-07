진에어, 제2회 마케팅 아이디어 공모전 개최

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 150 등락률 -0.78% 거래량 154,935 전일가 19,150 2021.07.12 10:25 장중(20분지연) 관련기사 진에어, '화물운송' 4개월째 감소…LCC 3위로 밀려진에어, 25일 코타키나발루 테마 국제선 관광비행 운항진에어, 밀크 앱 회원 대상 지니쿠폰 할인 이벤트 close 는 포스트코로나 시대 새로운 항공 마케팅 아이디어를 발굴하기 위한 제2회 마케팅 아이디어 공모전을 개최한다고 12일 밝혔다.

올해 2회째를 맞는 이번 공모전은 진에어의 미래 마케팅 아이디어를 발굴, 공모전을 통해 선정된 아이디어는 검토를 거쳐 향후 마케팅 활동에 적극 활용될 예정이다.

현재 진에어와 티머니가 함께 준비 중인 국내선 항공 네트워크 기반 대중교통·모빌리티 결제 서비스는 지난해 대상을 수상한 마케팅 전략 기획안을 바탕으로 추진했다.

이번 공모전은 항공 여행 상품 판매 및 홍보 아이디어, 지니스토어 판매 상품 기획 및 촉진 아이디어, 항공권 온라인 판매 증대를 위한 아이디어, 부대수입 창출을 위한 사업 아이템 기획 및 실행 아이디어 중 1가지를 선택해 자유롭게 작성하면 된다.

참가 신청은 진에어 홈페이지 가입 고객이면 누구나 개인 또는 팀 단위로 다음달 8일까지 지원 가능하다. 수상작은 두 차례의 내부 심사를 거쳐 진에어 홈페이지를 통해 같은달 30일 발표한다.

선정된 아이디어에 대해서는 대상(1팀) 상금 100만원 및 국내선 왕복 항공권 4매, 최우수상(1팀) 상금 70만원 및 국내선 왕복 항공권 4매, 우수상(2팀) 상금 50만원 및 국내선 왕복 항공권 4매, 장려상(3팀) 상금 30만원 및 국내선 왕복 항공권 2매, 본선 진출작(3팀) 국내선 왕복 항공권 2매가 수여한다. 그 외 참가자 전원에게는 진에어 항공권 할인 쿠폰이 제공된다.

진에어는 "이번 공모전은 새로운 항공 마케팅 전략을 발굴하고 코로나19 이후의 뉴노멀 시대를 준비하는 기회가 될 것으로 기대한다"며 "채택된 아이디어는 변화된 경영 환경을 이끄는 진에어의 새로운 마케팅 전략에 활용될 예정이다"라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr