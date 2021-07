한진, 하반기 실적 개선 본격화…단가인상·운영효율성 강화

상반기 매출 1조1525억원 7.8%↑

택배단가 현실화·컨테이너화물 집중

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 1,300 등락률 -3.01% 거래량 87,466 전일가 43,150 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진, 2분기 실적 기대치 하회...유의미한 개선 3분기부터"한진, 택배차량 활용한 전국 '도로정보DB' 수집 사업 나선다 한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈" close 은 올 하반기 기업고객을 대상으로 한 단가인상 및 운영 효율화를 통해 본격적인 실적 개선에 나선다는 목표다.

11일 업계에 따르면 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 1,300 등락률 -3.01% 거래량 87,466 전일가 43,150 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진, 2분기 실적 기대치 하회...유의미한 개선 3분기부터"한진, 택배차량 활용한 전국 '도로정보DB' 수집 사업 나선다 한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈" close 은 올해 2분기 경영실적을 잠정 집계한 결과 연결 기준 매출액 누계 1조1525억원으로 전년 동기 대비 7.8% 증가하고, 영업이익은 누계 412억원으로 전년 동기 대비 24.1% 감소했다.

한진은 2분기 영업이익은 276억원으로 택배종사자 근로환경 개선을 위한 일시적인 비용 및 2월말과 3월초에 걸친 택배기사 파업이 발생한 1분기 136억원 대비 102.9% 상승하며 택배단가 인상 및 운영효율화를 통한 실적 개선이 본격화되고 있다고 설명했다.

택배단가 현실화…자동 화물분류기 설치 등 근로환경 개선 투자

특히 기업고객은 물량과 규격을 합리적인 기준으로 세분화해 택배단가를 현실화하고 있다. 4월에는 개인택배 요금을 업계와 동등한 수준으로 인상하고 7월부터는 계약 고객과 재계약 고객을 대상으로 사회적 합의기구 합의문에 따른 원가 상승분을 반영하여 계약을 진행하고 있다.

택배기사의 근로환경 개선 및 심야배송 근절 등 근로강도 완화를 위해 택배 터미널에 휠소터(소형 자동 화물분류기) 설치를 확대하고 있다.

물류사업은 항만하역사업을 중심으로 견고한 실적이 유지되고 있다. 최근 HMM이 속한 디얼라이언스 물량을 유치해 계약이 종료되는 2M의 물량 수준을 유지하고, 해운 시장의 회복으로 글로벌 물동량 상승이 예상된다. 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 1,300 등락률 -3.01% 거래량 87,466 전일가 43,150 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진, 2분기 실적 기대치 하회...유의미한 개선 3분기부터"한진, 택배차량 활용한 전국 '도로정보DB' 수집 사업 나선다 한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈" close 은 부산신항, 인천신항 컨테이너 터미널을 중심으로 수익성 강화에 집중할 계획이다.

글로벌사업은 인천공항 GDC(Global Distribution Center)를 통해 수출입 화물운영, 환적, 보관 및 유통가공의 기능과 IT 솔루션이 결합된 고객 맞춤형 물류서비스 제공이 가능하다. 글로벌 이커머스 업체를 대상으로 수출입 물류뿐만 아니라 인천과 부산 등 국내 주요항만을 연계해 항공·해상 환적 화물도 집중 유치할 계획이다.

2021년 매출 2조3500억원, 영업익 1115억원 달성 목표

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 1,300 등락률 -3.01% 거래량 87,466 전일가 43,150 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진, 2분기 실적 기대치 하회...유의미한 개선 3분기부터"한진, 택배차량 활용한 전국 '도로정보DB' 수집 사업 나선다 한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈" close 은 올해 경영목표를 '사업구조 혁신과 내실 강화를 통한 포스트 코로나 19 시대 선제적 대응기반 마련'으로 정하고 매출액은 2조3575억원, 영업이익은 1115억원 달성하기 위해 중점 추진사항을 실천함과 동시에 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속화하고 있다.

대표적으로는 택배차량 전기차 개조, 친환경 업사이클링 플랫폼 운영, 물류차량의 친환경 윤활유 협력 등 친환경 활동, 함안수박 공동마케팅, 원클릭 택배 서비스, 장기실종아동 찾기 호프테이프 캠페인 등의 CSV 및 사회공헌 활동 등이 있다.

이사회 내 기존 거버넌스위원회를 ESG 위원회로 확대 개편하고 독립성과 투명성을 제고하기 위한 이사회 운영으로 ESG 경영을 더욱 강화하며 장기적인 기업 경쟁력을 높이고 있다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 1,300 등락률 -3.01% 거래량 87,466 전일가 43,150 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"한진, 2분기 실적 기대치 하회...유의미한 개선 3분기부터"한진, 택배차량 활용한 전국 '도로정보DB' 수집 사업 나선다 한진, 플랫폼 ‘PLANET’ 론칭…"일회용품을 친환경 제품으로 탈바꿈" close 관계자는 “2분기부터는 실적 개선 효과가 나타나고 있다. 앞으로도 택배종사자와 상생을 위한 사회적합의를 충실히 이행함과 동시에 원가경쟁력과 운영효율화, 재무구조 개선 등을 통해 하반기부터는 호실적을 이어갈 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr