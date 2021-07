"6시 넘으면 2명은 퇴장?" 4단계 격상에 골프업계 '혼란'

[아시아경제 김초영 기자] 정부가 수도권의 사회적 거리두기 단계를 12일부터 2주간 4단계로 격상하기로 하면서 골프업계가 혼란을 빚고 있다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 9일 "수도권 거리두기 4단계를 12일부터 25일까지 2주간 적용하기로 결정했다"고 밝혔다. 새로운 거리두기 4단계가 시행되면 오후 6시 이후 사적 모임은 2인 이하로 제한된다.

정부 지침에 따라 통상 4인 1조로 운영되는 골프 진행 방식은 변경이 불가피해졌다. 4명이서 라운딩을 즐기는 도중이라도 오후 6시가 되면 2명은 빠져야 한다.

오후 6시가 지나 4인 모임을 2명씩 2개 조로 나누는 것도 현행 규정상 문제가 된다. 사적모임 금지 조치는 일상생활에서의 감염 차단을 위해 가족, 지인 등의 사적모임을 자제하라는 취지인데 이미 함께 모인 것에 해당하기 때문에 허용할 수 없다는 게 방역당국의 입장이다.

사실상 오후 6시가 되면 3명 이상의 라운딩은 중단해야 한다는 의미다. 이에 오후에 골프장을 이용하는 고객은 종료 시간에 따라 혼선이 생길 가능성이 높아졌다.

일부 골프장은 오후 1시 이후에 티오프(골프 게임 시작 시간)를 하는 조의 경우 정규 18홀을 반으로 줄여 9홀만 도는 방식으로 진행하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

