[포토] 대선 버스 시동 건 국민의힘

[아시아경제 윤동주 기자] 9일 국회에서 국민의힘 대통령선거 경선준비위원회 임명장 수여식 및 1차 회의가 열리고 있다. 국민의힘 대선경선 준비위는 예비경선 일정 및 컷오프 방식, 토론회에 대한 틀을 마련하게 된다. 준비위 위원장은 5선의 서병수 위원장이 맡았다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr