7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라"

[아시아경제 이선애 기자] 7월 들어 특정 업종이 부각되기 보다는 종목별 차별화 장세 움직임이 뚜렷하다. 이에 따라 특정 업종에 대한 비중 확대보다는 유망 카테고리에 대한 선별 이후 카테고리 내에서 상승 여력이 제일 높은 기업을 선별하는 작업이 중요하다는 투자 조언이 제기됐다.

11일 키움증권에 따르면 이 증권사의 성장기업분석팀이 7월에 제시하는 유망 카테고리는 건강기능식품 업종, 폴더블을 중심으로 한 모바일 부품업종, 의료기기 업종이다.

키움증권은 "건강기능식품에 대한 높은 관심도와 산업 성장은 지속될 것으로 예상되며, 부품 수급 이슈로 인해 상반기 테크(Tech) 업종 내에서 가장 힘든 시기를 보낸 모바일 업종이 하반기 폴더블 신모델을 중심으로 실적 개선과 분위기 반전에 나설 것으로 예상된다"면서 "또한 신속진단키트와 덴탈 임플란트를 중심으로 주력 수출산업으로 부각되고 있는 의료기기 업종에서도 미용 의료기기, 치료용 의료기기 분야에서 고속 성장하고 있는 유망기업들에 주목할 필요가 있다고 판단한다"고 밝혔다.

이를 반영한 7월 톱픽 종목으로는 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 150 등락률 -1.42% 거래량 184,222 전일가 10,600 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 코스맥스엔비티 '타히보 추출물' 관련 호주 특허권 취득코스맥스엔비티, 윤원일 신규 대표이사 선임[특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑ close , 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 150 등락률 +0.76% 거래량 453,226 전일가 19,650 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 '워라밸' 혁신기업 3년간 근로감독 빼준다아이폰 신작 출시 기대감 높아진 부품주[클릭 e종목] “비에이치, FPCB 수익성 반등 기대” close , 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 109,800 전일대비 500 등락률 +0.46% 거래량 172,656 전일가 109,300 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 오스템임플란트, 1분기 영업익 256억...작년 대비 526.1%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일오스템임플란트, 인적분할… 지주사 전환 추진 close 를 제시하며, 관심주로는 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 150 등락률 +0.88% 거래량 418,554 전일가 17,000 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" [CB발행 그후]3개월 차이인데…표정 엇갈린 에이스테크 CB투자자들에이스테크, 커뮤니티 활발... 주가 2.95%. close , 신성통상을 제시했다.

앞서 키움증권 성장기업분석팀이 6월에 매력도가 높을 것으로 제시했던 카테고리는 온라인 교육 효과 제고를 위한 콘텐츠 및 노하우를 확보한 에듀테크 기업, 중국 및 신흥국에 대한 매출 비중이 높은 덴탈 관련주, 글로벌 ESG 열풍 속에서 환경친화적 및 산업 안전에 대한 시장에 선제적으로 진입하고 있는 기업이었다.

6월 중소형주 톱픽으로 제시했던 종목은 청담러닝 청담러닝 096240 | 코스닥 증권정보 현재가 34,000 전일대비 1,450 등락률 +4.45% 거래량 171,073 전일가 32,550 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"청담러닝, 3분기 온라인 플랫폼 출시…연간 400억 영업익"[클릭 e종목]"청담러닝, 온라인 클래스 성공으로 실적 성장 기대…목표가↑"[특징주]청담러닝, 교육용 메타버스 등 신상품 출시 기대감...52주 최고가 close , 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 109,800 전일대비 500 등락률 +0.46% 거래량 172,656 전일가 109,300 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 오스템임플란트, 1분기 영업익 256억...작년 대비 526.1%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일오스템임플란트, 인적분할… 지주사 전환 추진 close , 에코프로에이치엔이었으며, 관심주로 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 150 등락률 +0.88% 거래량 418,554 전일가 17,000 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" [CB발행 그후]3개월 차이인데…표정 엇갈린 에이스테크 CB투자자들에이스테크, 커뮤니티 활발... 주가 2.95%. close 놀로지, KH바텍을 제시한 바 있다. 6월 중소형주 추천 포트폴리오의 월간 자료 발간일 이후 평균 수익률은 +9.6%였으며 같은 기간 코스닥 시장 수익률 +4.6%를 크게 상회했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr