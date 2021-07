신한금융, 신한 스퀘어브릿지 서울 온라인 페스티벌 '포:레스트' 개최

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 10일부터 이틀간 스타트업 육성플랫폼 '신한 스퀘어브릿지 서울'에서 온라인 페스티벌인 '포:레스트(For:rest)'를 개최한다고 9일 밝혔다.

신한 스퀘어브릿지 서울은 신한금융이 스타트업 혁신성장 생태계 조성을 위해 조성한 일자리·문화 융복합 플랫폼이다. 신한 스퀘어브릿지 서울은 혁신기술 필요 기업과 스타트업을 매칭하는 오픈이노베이션, 유망 인재와 스타트업을 연결해주는 잡매칭 취업연계, 스타트업 관계자 및 시민을 위한 페스티벌과 컨퍼런스 등 양질의 프로그램을 지원하고 있다.

이번 포:레스트 페스티벌은 '쉼과 힐링'을 주제 기획됐다. 강연, 토크쇼, 음악공연 등 다양한 프로그램을 통해 코로나19 상황 장기화로 지친 시민들의 일상에 활력을 충전시킬 예정이다.

이번 행사는 코로나19 상황을 감안해 온라인 방식으로 진행되며, 오후 4시부터 신한 스퀘어브릿지 유튜브 채널을 통해 생중계 할 계획이다.

신한금융 관계자는 "휴식을 주제로 기획된 이번 페스티벌이 시민들의 지친 일상에 활력이 되길 바란다"며 "앞으로도 신한 스퀘어브릿지를 통해 스타트업 지원 뿐만 아니라 스타트업 관계자 및 시민들과 함께 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 제공하겠다"고 말했다.

