마노디셰프, 한우 스테이크 1+1…‘힘 펄펄 삼복 이벤트’

[아시아경제 문혜원 기자] 마노디셰프는 다가오는 삼복을 맞이해 한우 스테이크로 원기회복을 할 수 있는 ‘힘 펄펄 삼복 이벤트’를 온, 오프라인으로 진행한다고 9일 밝혔다.

이벤트는 삼복 당일에 한해 매장에서 한우 채끝등심 스테이크(150g, 200g)를 단품 주문 시 동일한 스테이크 1개를 무료로 제공한다. 한우 스테이크 1+1 쿠폰은 마노디셰프 카카오톡 채널에서 제공되며 주문 전에 제시하면 전 지점에서 사용 가능하다. 이용기간은 초복 11일, 중복 21일, 말복 8월 10일이며 매장에서 취식이 어려운 경우 방문 포장도 가능하다.

마노디셰프 공식 SNS에서는 삼복 더위를 같이 이겨내고 싶은 친구에게 한우 스테이크를 선물할 수 있는 이벤트가 진행된다. 참여방법은 이벤트 게시글에 한우 스테이크를 선물하고픈 친구를 태깅하고 댓글로 응원메시지를 남기면 15명 추첨을 통해 응모자와 친구 모두에게 5만원 상당의 한우 스테이크를 제공한다. ?

