인쇄산업 유지·경관보호…필동 일대 지구단위계획 신규 수립

서울시, 도시건축공동위 수권소위열고 수정가결

[아시아경제 김혜민 기자] 인쇄산업 생태계 유지와 도시경관 보호를 위해 필동 일대가 지구단위계획구역으로 지정됐다.

서울시는 8일 제6차 도시·건축공동위원회 수권소위원회를 열고 중구 필동로 주변(36만6553㎡) 지구단위계획구역 지정 및 계획결정안을 수정가결했다고 9일 밝혔다.

대상지는 퇴계로와 남산공원 사이에 위치한 필동1·2·3가, 남학동, 묵정동, 장충동2가 일대다. 서울시 관계자는 "자연과 역사, 문화, 산업, 대학 등 지역 특성을 반영한 주거지 관리를 위해 이를 수립하게 됐다"고 설명했다.

지구단위계획에는 인쇄산업 생태계가 유지될 수 있도록 일부 밀집지역에 한해 건축물 용도를 제2종근린생활시설 중 제조업으로 완화 적용하는 내용이 담겼다. 필동 일대는 1990년대부터 을지로·광희동 지역 인쇄 관련 업체가 이전해 현재 약 1000여개가 집적하고 있는 인쇄산업지역이다.

아울러 남산으로 둘러싸인 제1종 일반주거지역은 정주 환경 회복을 위해 비주거용도를 집중 관리하기로 했다. 주요 가로변의 건축물 형태 지침을 적용해 도시경관 보호와 보행 활성화도 유도한다. 남산골 한옥마을 주변에는 권장용도를 도입할 경우 주차장 설치기준을 완화하고, 최대개발규모를 완화해 문화·예술 공간으로 특화될 수 있도록 했다.

서울시 관계자는 "이번 결정으로 필동 일대가 쾌적하고 안전한 주거지 특성을 회복할 것"이라며 "종묘~세운상가~남산으로 이어지는 역사도심 남북보행축도 활성화될 수 있을 것"이라고 기대했다.

