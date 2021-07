[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 카카오게임즈=무선통신 디바이스 개발업체인 세나테크놀로지의 지분 54.53%를 952억원에 취득.

◆ 수젠텍=시설자금과 운영자금 조달을 위해 150억원 규모로 제 3자배정 유상증자에 나선다고 공시. 전환새채도 200억원 규모로 발행 계획.

◆ 피에스엠씨=200억원 규모의 제 1회차 국내 무기명식 인권부 무보증 사모전환사채 발행을 취소한다고 공시.

◆ 디딤=운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시.

◆ 씨이랩=한국거래소는 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구, 답변기한은 이날 오후 6시까지 .

◆ 이그잭스=운영자금조달을 위해 150억원 규모로 제 3자배정 유상증자 계획. 전환사채도 200억원 규모로 발행 예정

