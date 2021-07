포항시, 우창동 철길숲 '태교의 길'에 음향시설 … 명상음악 제공

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 우창동 행정복지센터 앞 철길숲 '태교의 길'에 스피커를 설치해 태교음악을 제공하는 등 임산부를 위한 환경을 조성했다고 8일 밝혔다.

이곳에는 클래식, 명상 음악 등 태교음악 제공과 함께 그림책 독서 태교, 일기 태교, 걷기 태교 등 다양한 태교 방법을 안내하는 표지판 12점이 설치돼 임산부의 심신 안정을 도모하는 것은 물론 철길숲 이용 시민들의 심리적·정서적 안정에 큰 도움을 주고 있다.

철길숲 '태교의 길'은 우창동 행정복지센터 근처 엄마랑 아기랑 조형물부터 북쪽 방향 500m 구간으로, 임산부를 배려하는 사회분위기를 만들기 위해 지난 2015년에 조성됐다. 이번 설치 사업은 녹지과와 협업으로 이뤄졌다.

이승헌 여성가족과장은 "임산부와 시민들이 음악이 흐르는 산책로를 걸으며 정서적 안정을 취하시길 바란다"며 "다양한 출산장려 시책을 만들어 아이낳고 키우기 좋은 포항 만들기에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

