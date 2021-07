"대한민국을 밝혀라"…최재형 전 감사원장 부친의 마지막 유언

아들 정치행 걱정했던 최영섭 대령 "소신껏 하라" 마지막 격려

6·25 영웅 최영섭 대령 8일 새벽 별세

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 최재형 전 감사원장은 8일 부친인 고(故) 최영섭 예비역 해군 대령의 마지막으로 남긴 유언은 "대한민국을 밝혀라"였다고 전했다.

이날 오전 최 전 원장은 부친 빈소가 차려진 서울 연세세브란스병원 장례식장에서 기자들과 만나 이같이 전했다.

눈물을 글썽이며 기자들 앞에 나선 최 전 원장은 "(최 대령이) 돌아가시기 전에 마지막으로 글씨로 남겨주신 말씀은 ‘대한민국을 밝혀라’였다"며 "육성으로는 '제게 소신껏 하라'고 말씀하셨다"고 전했다.

앞서 감사원장 재직 당시 최 원장 대선 출마설이 불거지자, 최 대령은 아들의 정치행에 반대했던 것으로 알려졌었다. 기자들이 이 이야기를 거론하자 최 전 원장은 "신중하게 선택하라는 말씀이 있었다"고 설명했다.

이어 최 전 원장은 "아버님 떠나고 처음 모시는 시간이라 이 정도로 말씀드리겠다"면서 "저 때문에 수고들 많다"고 밝혔다.

지난달 28일 감사원장을 관둔 뒤 내년 대선 출마 등 정치 행보를 고민했던 최 전 원장은 그간 지방에 머물며 고민의 시간을 가졌었다. 지난 6일 부친 병세가 위중하다는 소식을 듣고 서울로 돌아왔다고 측근들이 전했다. 이후 언론과 전화 인터뷰를 통해 정치에 참여하겠다는 결심을 굳혔다고 밝히기도 했다.

부친 별세로 최 전 원장은 당분간 정치 관련 활동을 하지 않을 것으로 보인다. 다만 조문 과정에서 정치권 인사들과 대면 접촉은 있을 것으로 예상된다. 당 바깥 대선주자들과의 접촉을 담당한 권영세 국민의힘 대외협력위원장은 이날 오전 빈소를 찾았다.

고 최 대령은 6·25 전쟁 주요 전투에 참전했으며 무공훈장 3회를 포함해 6개의 훈장을 받았다. 빈소는 서울 신촌세브란스병원에 마련됐으며 발인은 10일 오전 9시, 장지는 국립대전현충원이다.

