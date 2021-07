스튜디오산타클로스, 소속 배우 출연 넷플릭스 영화 제작 확정

[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,370 전일대비 25 등락률 -0.74% 거래량 176,451 전일가 3,395 2021.07.08 10:42 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스 “넥스턴바이오사이언스 투자 평가이익 340억”스튜디오산타클로스, 영화 ‘캐시트럭’ 박스오피스 3위 수성… “코로나19에도 흥행”스튜디오산타클로스, 커뮤니티 활발... 주가 7.41%. close 는 소속 배우 류경수가 주연배우로 출연 확정된 SF 영화 ‘정이’(가제)의 제작이 확정됐다고 8일 밝혔다.

넷플릭스 영화 ‘정이’는 기후변화로 더 이상 지구에서 살기 힘들어진 인류가 만든 피난처 쉘터에서 내전이 일어난 22세기, 승리의 열쇠가 될 전설의 용병 ‘정이’의 뇌복제 로봇을 성공시키려는 사람들의 이야기를 그리는 SF영화다.

영화 ‘항거’와 드라마 자백, 이태원클라쓰, 도시남녀의 사랑법 등 작품마다 전작과는 180도 다른 변신을 선보였던 류경수가 연합군 승리의 열쇠가 될 인간형 전투로봇 ‘정이’의 뇌복제 실험을 꼭 성공시켜야 하는 연구소장 ‘상훈’역으로 출연을 확정지었다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “류경수 배우는 이번 출연하는 영화에도 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “회사에서 계획하고 있는 드라마 제작도 조속한 시일 내에 선보일 수 있도록 최선을 다해서 준비하겠다”고 밝혔다.

한편 최근 스튜디오산타클로스는 문화 콘텐츠 생산 사업 강화와 드라마 제작에 필요한 자금을 확보하기 위해 약 608억원 규모의 유상증자를 추진했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr