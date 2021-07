한성식품, 포기김치 소포장 특가 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 한성식품은 여름 휴가 성수기인 7월을 맞아 한성식품 공식쇼핑몰에서 소포장된 ‘포기김치 1kg×5개입’ 제품을 26% 할인하는 여름 특가 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

포기김치는 김순자 명인의 비법 양념과 저염절임법으로 만들어 시원하고 아삭한 맛이 특징이며, 국내산 배추와 멸치액젓, 새우젓 등 각종 국내산 양념 재료를 사용했다.

할인 제품은 포기김치를 1kg씩 소포장해 5개 묶음으로 구성했다. 포기김치 1kg은 4인 가족이 하루동안 충분히 즐길 수 있는 양으로 잔반 걱정이 없다. 또한 낱개 포장해 차박, 캠핑 등 야외활동 시 휴대가 간편하며, 대량 제품의 주문이 번거로운 1인 가구도 부담 없이 즐길 수 있다.

공식 쇼핑몰과 네이버 스마트스토어를 통해 이달 31일까지 1만2000원이 할인된 가격(3만3000원)에 판매한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr