티맵에서 스타코프 전기차 충전 조회 가능해진다

[아시아경제 부애리 기자] 올해 하반기부터 내비게이션 티맵(T맵)을 통해 스타코프 과금형 콘센트의 상태 조회·간편결제 등이 가능해진다.

스타코프는 티맵모빌리티와 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

과금형 콘센트는 3.5kW 내외의 용량으로 설계돼 초소형으로 벽면 부착 설치가 가능한 전기자동차 충전기 신기술이다. 스타코프의 신기술은 기존 신축 아파트에만 들어가 있는 전기차 충전과 달리 노후형 아파트에도 설치가 가능하다는 것이 장점이다.

스타코프의 과금형 콘센트는 클라우드 운영 플랫폼을 기반이다. 기존에 설치된 충전기도 티맵모빌리티와 추가 연동하는 등 확장이 가능하다.

스타코프는 티맵 서비스와 충전소 정보를 연동하고 QR코드 기반 결제, PnC(간편 충전 솔루션) 결제, 충전 멤버십 공동 운영 등 다양한 분야에서 협력 예정이다.

이동훈 스타코프 기획실장은 "향후 시장은 충전기 운영 사업자(CPO)와 모빌리티 서비스 제공자(MSP)가 이끌어갈 것"이라며 "스타코프의 충전 인프라는 변화하는 시장에서 끊임없이 기능을 강화할 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr