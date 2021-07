SKT, 멤버십 개편 논란 진화…7~9월 고객 프로모션 진행

제휴사 할인→포인트 적립사용 개편

8~9월 최대 2배 '더블적립' 프로모션도

신규 제휴처 다양화…무료 적립 기능도

낙전 방지…"포인트 전액 사용 유도할 것"

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 대규모 'T 멤버십' 제도 개편을 시도하는 과정에서 쌓인 고객 불만을 해소하기 위해 7~9월 추가 프로모션을 진행하기로 했다. 기존 제휴사 할인 중심에서 포인트 적립사용 방식으로 바꾼다고 공표하는 과정에서 통신사 이익을 위한 것이란 지적과 함께 소비자 오해가 쌓였다.

SK텔레콤은 제 '마케팅 플랫폼 서비스'를 8월 선보이기 전 제도 개편 과정에서의 고객 불편을 최소화하고 기존 대비 고객 혜택을 확대시키기 위해 다양한 프로모션을 시행한다고 8일 밝혔다.

먼저 기존 할인에서 포인트 기반으로 전환 과정에서 고객들의 불편이 최소화 될 수 있도록 7월에는 ‘미리 적립 이벤트’를 실시한다. 이벤트 참여 전 고객 대상으로는 1000포인트를 기본 제공하며, 추첨을 통해 최대 5만 포인트를 제공한다. 미리 적립 이벤트를 통해 최초 이용 시부터 포인트 적립 뿐 아니라 사용까지 경험할 수 있게 해 고객들의 적응을 돕는다. 8월 멤버십 개편이 임박했을 때도 1000포인트를 제공한다.

고객 체감 혜택을 위해 다양한 프로모션도 펼친다. 론칭 시점인 8~9월에는 각 주차별로 기존 적립률 대비 2배의 적립을 해주는 프로모션을 운영할 예정이다. 8월 중 ‘파리바게뜨 20%’, ‘도미노피자 50%’, ‘뚜레쥬르 30%’, ‘VIPS 40%’ , ‘CU 20%’, ‘롯데월드 60%’, ‘세븐일레븐 20%’, ‘Btv 40%’, ‘야놀자 8%’, ‘11번가 11%’, ‘원스토어 20%’ 등 멤버십 이용 고객들이 가장 선호하는 14개 제휴사에서 기존 할인율보다 2배 수준의 적립률로 멤버십 포인트를 적립할 수 있다.

9월부터는 고객이 보유한 포인트를 최대 10배까지 큰 혜택을 받고 사용하는 이벤트도 계획 중이다. 멤버십 제휴처에서 포인트의 130% 금액에 해당하는 상품을 구매할 수 있는 프로모션과 보유한 포인트의 최대 10배 혜택을 제공하는 이벤트 등을 운영한다. 이 같은 높은 적립·사용 프로모션도 매월 정례화해 운영할 계획이다.

신규 제휴처도 대폭 확대했다. 최근 많은 고객에게 인기를 끌고 있는 프리미엄 카페 ‘폴바셋’은 물론, 그동안 멤버십에서 만나볼 수 없었던 반려동물 카테고리의 대표 브랜드 ‘어바웃펫’을 선보인다. 비대면 소비 문화에 발맞춰 푸드앤베버리지(F&B)·뷰티·꽃 등 다채로운 영역의 구독 상품을 취급하는 제휴사들까지 합류한다.

소비가 많지 않은 고객을 위해 무료로 적립도 가능해진다. 멤버십 개편 이후에는 멤버십 앱에서 주어지는 다양한 미션인 룰렛·출석체크·광고보기를 통해 상품·서비스를 구매하지 않더라도 무료로 포인트를 적립할 수 있다. 상품이나 서비스를 구매하지 않아도 포인트를 적립 받을 수 있는 것은 기존 할인 방식으로는 제공하기 어려웠던 부분이다.

새로 개편된 멤버십 포인트는 1회 최대 10만점까지 가족, 친구 등에게 '선물하기'도 가능하다. SK텔레콤은 멤버십 바코드로 제휴사 포인트도 한꺼번에 적립 받을 수 있는 '통합바코드' 서비스 등도 협의 중이다.

포인트 미사용으로 인한 통신사 수혜 의혹에도 반박했다. SK텔레콤은 포인트 미사용에 따른 낙전이 발생하지 않도록 '소멸 없는 포인트'로 운영하겠다는 방침이다. 포인트 유효기간은 5년으로 유효기간이 도래하더라도 포인트가 소멸되지 않도록 고객에게 다양한 포인트 사용처를 선택할 수 있는 기회를 제공할 계획이다. 또한 인공지능(AI)을 기반으로 고객이 자주 가는 지역, 자주 이용하는 혜택을 분석하여 고객별 취향에 맞도록 개인 맞춤 추천 서비스를 제공한다.

SK텔레콤 관계자는 "이번 T멤버십 개편은 코로나 시대에 고객들의 변화된 생활 패턴에 따라 더 많은 혜택을 드리고자 기획됐다" 며 "소비가 적은 고객들도 다양한 액티비티를 통해 포인트 적립이 가능하며, 확대된 멤버십 제휴사들을 통해 합리적으로 소비를 할 수 있는 서비스를 지원하는 등 비용을 아끼지 않고 대폭 확대해 운영할 예정"이라고 말했다.

