CJ ENM 다이아 티비, 중기진흥공단과 글로벌 커머스 특화 인플루언서 육성

[아시아경제 구은모 기자] CJ ENM 1인 창작자 지원사업 다이아 티비(DIA TV)가 중소벤처기업진흥공단과 함께 글로벌 커머스에 특화된 인플루언서 육성(Global Sellist Academy 2021)에 나선다고 8일 밝혔다.

다이아 티비와 중소벤처기업진흥공단은 최종 선발한 25명의 크리에이터를 대상으로 지난달부터 심화 교육과정을 진행 중이다. 이번 교육에는 한국인뿐만 아니라 미국·중국·일본·남미 등 세계 각지를 무대로 활동하는 재한 외국인, 해외 거주 한국인 크리에이터들도 참가했다.

교육생들은 이달 중순부터 진행되는 실전 교육 과정에서 중소기업 제품을 실제로 해외시장에 판매하는 프로젝트를 진행한다. 중소벤처기업진흥공단이 지정한 중소기업 상품 홍보 영상을 제작하고 라이브 커머스를 통해 판매를 진행하는 방식이다.

교육 성적과 판매 실적이 우수한 참가자들에게는 별도의 포상과 함께 국내 최대 MCN(멀티채널네트워크)인 다이아 티비와의 파트너십 체결도 추진한다. 이번 ‘Global Sellist Academy 2021’에는 올블랑TV, Q2HAN등 글로벌 세일즈 경험이 많은 크리에이터 멘토링과 함께 다이아 티비 직원뿐 아니라 CJ온스타일이 운영하며 미디어커머스에 특화된 ‘다다스튜디오’ 직원의 강의도 마련됐다.

이번에 선발된 글로벌 커머스 특화 인플루언서들은 일회성 활동에 그치지 않고 오는 8월로 예정된 ‘2021 글로벌비지니스소싱페어’에도 참가한다. 이 행사는 중소벤처기업진흥공단 주관으로 우수 중소벤처기업 혁신제품의 해외진출 및 수출 확대를 위해 글로벌 온ㆍ오프라인 유통바이어 및 해외 홈쇼핑사와의 수출상담 기회를 제공하고 전시 상품품평회, 인플루언서 시연 및 상품 체험관 운영 등 다양한 홍보 마케팅을 지원하는 사업이다.

오진세 다이아 티비 사업부장은 “중소기업의 경우 제품이 우수해도 이를 알릴 기회가 부족해 판로 개척에 어려움을 겪고 있는데 이번 ‘Global Sellist Academy 2021’을 계기로 중소기업 해외 수출에 조금이나마 도움을 드리길 바란다”며 “다이아 티비는 고객의 니즈와 크리에이터 영향력을 AI로 매칭해 가용 예산에 최적화한 광고를 집행할 수 있는 ‘다이아 픽’ 솔루션으로 중소기업 마케팅을 지원하고 있다”고 말했다.

