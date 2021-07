육군3사관학교, 백신 2차 접종 안했는데…'노마스크' 삼겹살 파티 논란

[아시아경제 김진호 기자] 육군3사관학교가 최근 코로나19 백신 1차 접종자 생도 500명을 대상으로 '노마스크' 삼겹살 파티를 벌였다.

육군3사관학교에 근무하는 한 장병은 6일 페이스북 페이지 '육군훈련소 대신 전해드립니다(육대전)'에 올린 글과 사진에서 "지난달 26일 1차 백신만 맞은 500명 단위 생도들이 삼겹살과 맥주 파티를 했다"고 주장했다.

해당 장병은 "삼겹살 데이로 정해진 날짜도 딱히 없으며 이들은 식탁 칸막이를 제거한 후 마스크도 착용하지 않고 건배사를 외쳤다"고도 했다. 이에 코로나19 확산세가 다시 거세지고 있는데 칸막이까지 제거한 채 수백명이 모이는 단체행사를 한 것이 적절하냐는 비판의 목소리가 높다. 코로나 백신에 따른 방역당국의 인센티브가 2차 접종까지 마친 이들을 대상으로만 적용되기 때문이다.

이에 대해 육군3사관학교는 "1차 접종을 완료한 4학년 생도 480여명을 대상으로 공식 격려행사인 삼겹살데이를 시행한 것"이라며 "삼겹살을 굽기 위해 테이블 칸막이를 제거하는 등 일부 미흡한 부분에 대해 유념하겠다"고 해명했다. 이어 "지난 5월 1일 이후 출타 통제 및 장기간 영내 생활한 생도들의 하계군사훈련을 앞두고 개인별 맥주 1캔을 제공했다"고 덧붙였다.

