김부선 "빤스도 협찬이냐"···이재명 '바지' 발언 후폭풍

TV토론회 '바지 발언' 이후 여진

김부선 "속옷도 협찬이냐, 조사 받자"

정치권서도 비판 이어져

정세균 "당황스러운 태도"

박용진 "위트로 갔어야 했는데"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사가 이른바 '여배우 스캔들' 의혹에 대해 "바지 한 번 더 내릴까요"라고 응수했다. 이에 대해 배우 김부선 씨가 "속옷도 협찬인가"라고 받아치는 등 후폭풍이 이어지고 있다.

앞서 이 지사는 5일 민주당 대선경선 예비후보들의 TV토론회에서 여배우 스캔들 관련 질문을 받았다. 이날 정세균 전 국무총리가 "대통령의 덕목으로 도덕성이 매우 중요하다"라며 "소위 말하는 스캔들 해명 요구를 회피하거나 거부하는 것은 부적절하다"라고 지적하자, 이 지사는 즉각 "제가 혹시 바지 한 번 더 내릴까요. 어떻게 하라는 겁니까"라고 응수했다.

앞서 배우 김부선 씨는 지난 2018년 이 지사의 신체 특정 부위에 있는 점을 봤다고 주장했고, 이 지사는 같은 해 10월 아주대병원에서 신체검증을 받은 뒤, 의료진으로부터 "언급된 부위에 점의 흔적은 보이지 않는다"는 판정을 받은 바 있다.

이와 관련, 김 씨는 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "재명아. 속옷도 협찬받은 거니"라며 "어서 경찰 조사받자"라고 비꼬아 지적했다.

김 씨는 최근 이 지사를 향해 날 선 비판을 쏟아내고 있다. 지난 1일에는 이 지사가 '형수 욕설 논란'을 인정하고 사과하는 내용의 기사 링크를 공유하면서 "재명아 나는? 내 딸은"이라고 적기도 했다.

또 "얼른 가서 (경찰) 조사를 받아라"라며 "면회는 한 번 갈게. 옛정을 생각해서"라고 덧붙였다.

이 가운데 이 지사의 '바지' 발언을 두고 정치권에서는 논란이 이어지고 있다. 공식석상에서 '바지를 내리겠다'며 언급한 것은 부적절한 발언이었다는 지적이다.

정 전 대표는 6일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "성실하게 답을 하면 되지 내가 당황스러울 정도의 태도를 보였다. 의외였다"고 비판했다.

또 다른 여당 대권주자인 박용진 민주당 의원은 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "이런 일이 본선에서 있었으면 '폭망각'"이라며 "위트로 가야 할 얘기를 정색하고 바지 발언으로 가버렸다"고 꼬집었다.

야당에서도 비판이 나왔다. 김기현 국민의힘 원내대표는 이날 당 원내대책회의에서 "부끄러운 추태"라며 "성추행 전문당이라는 저잣거리 비아냥이 무색할 만큼 민망하고 저급한 막장 토론이 아닐 수 없다"고 질타했다.

한편 이 지사는 이날 여의도에서 열린 부동산 토론회를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 '바지 발언'에 대한 질문을 받자 "그것을 그럼 어떻게 하겠나"라며 "앞으로는 그런 질문을 하지 말고 인터넷을 열심히 찾아보라"라고 응수했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr