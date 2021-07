윤석열 "원전, 영화에서 보는 것처럼 위험천만 하지 않아"

대전 카이스트서 원자력 전공 학생들 만나 대화

인근 토론회에서 원전 전문가 만나 대담도

국민의힘 입당 등 정치적 질문엔 '무대응' 일관

[아시아경제 나주석 기자, 대전= 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장은 한국과학기술원(카이스트)에 방문해 원자력공학과 학생들과 탈원전 정책을 논의한 뒤 "원전이 영화에서 보는 것처럼 위험천만한 게 아니다"면서 "성급한 탈원전 정책은 반드시 재고 되고 바뀌어야 한다"고 밝혔다. 이어 인근 호프집에서 열린 '만민토론회'에 참석해 원전 관련 전문가들의 이야기도 들었다.

윤 전 총장은 6일 대전 카이스트 기계공학동에 방문해 원자력 관련 연구를 진행해왔던 젊은 연구자들을 만났다. 그는 "갑작스러운 탈원전 정책 때문에 나라에 크게 기여하겠다는 우리나라 산업 경쟁력 키우겠다고 하는 애국하는 꿈과 희망을 갖고 연구를 공부를 시작했는데 정부의 탈원전 정책 때문에 같이 공부하던 우수 재원들도 많이 이탈하고 방황하고 혼란 겪고 있는 청년 연구자들의 이야기들을 많이 들었다"면서 "오늘은 탈원전 정책에 대한 전반적인 검토보다는 청년 연구자들이 연구하는 과정에서 겪게 되는 안타까움과 고충을 들었다"고 설명했다.

그는 "에너지 정책이라고 하는 것이지 원전 포함해서 국민 산업 경쟁력과 국민 삶에 너무나 깊은 영향을 주는 중대한 문제이기 때문에 정말 전문적인 장기간의 검토와 또 국민적인 합의를 거쳐서 정말 시간을 가지고 진행되었어야 하는 정책이 너무 갑작스럽게 이뤄지는 건 문제"라면서 "무리한 성급한 탈원전 정책은 반드시 재고되고 바뀌어야 한다고 생각한다"고 말했다.

윤 전 총장은 원자력 에너지에 대해서도 "영화에서 보는 것처럼 위험천만한 게 아니다"면서 "친환경 탈탄소라는 측면과 국가의 산업경쟁력 이런 것을 동시에 따져봐야 하는 문제"리고 밝혔다. 그는 원전 의존 비율이 높은 프랑스나 화력발전의 경우 미세먼지 발생 등의 문제를 지적하며 "전문가의 깊이 있는 검토를 국민 전체에게 제대로 알려서 국민들의 큰 합의를 갖고 기본 에너지 정책을 설계하고 집행했어야 하는 게 아닌가 하는 생각이 든다"고 말했다.

이에 앞서 윤 전 총장은 김지희 씨(34·한국원자력연구원 소속 연구원)과 조재완 씨(31·카이스트 박사 과정), 구현우 씨(26·카이스트 석사 과정) 등 3명의 원전 관련 청년 연구자들과 만나 대화를 나눴다.

첫 순서로 발언한 김씨는 한국원자력연구원에서 설계 업무를 하면서 탈원전 정책으로 어려움을 겪고 있는 중견, 중소기업 관계자들을 만난 이야기를 털어놨다. 김씨는 "그분들이 너무 힘들다고, 사업을 접어야겠다는 말을 많이 들었다"면서 "아무리 설계를 잘하더라도 원자로를 만들 수 없으면 기술자들이 기술을 배우고 업체가 기기를 유지할 수 없다. 상황이 심각하다고 생각해 탈원전 반대 운동을 하고 있다"고 말했다.

또 박사 과정 중인 조씨는 ‘에너지 빈곤’ 문제에 대해 언급했다. 그는 "우리나라는 노인 빈곤율이 심각하다"면서 "여름에도 에어컨을 마음껏 틀지 못하고 겨울에도 전기장판을 마음껏 틀지 못하는 어려운 분들이 많이 계신다"고 했다. 그러면서 "환경을 위해 전기요금을 올려야 한다는 일부 탈원전 단체 주장에 저는 동의할 수 없다"면서 "가장 저렴한 원자력으로 어려운 이웃들의 삶의 질을 높여주고 물가 상승률을 억제해야 한다는 게 제 주장"이라고 말했다.

이어 윤 전 총장은 인근의 한 호프집에서 열린 '만민토론회 - 문재인 정권 탈원전 4년의 역설'에 참석해 원전 관련 전문가들과 만났다. 토론회에는 직전 대담에 참석한 조씨를 비롯해 고범규 사실과과학네트워크 정책간사, 양재영 전 한국전력기술 수석연구원, 이종호 전 한국수력원자력 연구원 등이 참석했다.

윤 전 총장은 토론회에 앞서 "카이스트에 학생들 보러 왔다가 만민토론회가 열린다고 해서 잠시 보러 왔다"면서 "잘못된 정책을 다시 여론을 모아서 반드시 정상화 시켜야 한다고 생각한다"고 재차 강조했다. 이어 기자들과의 자리에선 "전체 에너지 중 원전 비중을 어느 정도 유지해야 한다고 생각하는데 이렇게 갑작스러운 탈원전 추진은 문제가 있다고 생각한다"면서 탈원전 추진 속도를 문제 삼기도 했다.

한편 윤 전 총장은 이날 행사 후 기자들과 만난 자리에서 탈원전 관련 입장을 제외한 국민의힘 입당, 김종인 전 비상대책위원장과의 접촉, 여권 공세 등 정치적 문제에 대해선 "입장이 없다", "이미 말씀을 드렸다"며 대답을 피했다. 김 전 위원장과의 회동이 계획됐다는 보도와 관련해선 '아직 정해진 바 없나'는 질문에 "그렇다"고 답했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr