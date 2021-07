우상호 "尹, 어설픈 정치 전술에 의지하다가는 크게 망해" 지적에…김어준 "저도 한 표"

[아시아경제 박현주 기자] 우상호 더불어민주당 의원이 윤석열 전 검찰총장의 대선 행보를 향해 "어설픈 정치 전문가의 컨설팅을 받고 있는 것 같다"고 날을 세웠다.

우 의원은 5일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "(윤 전 총장은) 준비가 안 된 것으로 판단한다. 하는 방식이 영 이상하다"며 "특히 대통령 후보는 어설픈 정치 전술에 의지하다가는 크게 망한다"면서 이같이 지적했다.

이같은 발언에 진행자 김어준씨는 "저도 거기 한 표"라며 맞장구를 쳤다.

우 의원은 "정치인, 특히 후보들은 대표 이미지가 있다. 윤 전 총장은 공정과 정의"라면서 "이명박 정권에 맞서 원세훈 국정원 댓글 사건을 수사했다. 그 다음에 검찰총장 시절에 살아있는 권력인 조국 전 법무부 장관을 수사했다. 그런 이미지로 (윤 전 총장은) 큰 것"이라고 분석했다.

이어 "지금 윤 전 총장에게 온 여러 가지의 위기는 바로 이 '대표 이미지'가 훼손될 가능성이 높아지고 있는 상황"이라면서 "장모가 구속된 것도 그렇고 부인 관련 여러가지 의혹들로 과연 윤 전 총장의 대표 이미지가 훼손되느냐, 아니냐의 기로에 서 있다. 저는 훼손되고 있는 과정으로 본다"고 진단했다.

우 의원은 정치권 의혹 제기에 대한 윤 전 총장의 대응방식도 지적했다. 우 의원은 "(윤 전 총장의) 지금 초기 대응은 의혹을 피한 이슈의 전환을 꾀하고 있다"며 "가령 이재명 경기도지사의 '점령군' 발언을 공격한다든가 이런 방식이다. 정공법은 아니다. 정공법으로는 본인들에게 제기되고 있는 의혹을 명명백백히 솔직하게 털어버리는 게 좋다"고 말했다.

우 의원은 "잘못한 건 잘못한 것대로 사실이 아닌 건 사실이 아닌 것처럼 강하게 풀고 나가야 되는데 이슈의 전환을 꾀하는 것은 뭔가 불리한 측면이 있다는 것"이라고도 덧붙였다.

