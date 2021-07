"말 바꾸는 이재명, 尹 흉볼 것 없어" 박용진에, 추미애 "과하다" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 추미애 전 법무부 장관이 더불어민주당 대선 예비후보 TV 토론회에서 이재명 경기지사의 '기본소득' 관련 공세를 벌인 박용진 의원을 겨냥해 "우리 후보를 비난하는 것은 대단히 바람직하지 않다"라며 이 지사를 적극 감쌌다.

5일 JTBC·MBN 공동주최로 진행된 민주당 대선 예비후보 TV 토론회에서는 이 지사의 기본소득을 두고 대선주자들의 집중 공격이 쏟아졌다.

박 의원은 이날 이 지사의 기본소득 관련 입장 변화를 지적하며 "지난번 토론회에서 이 후보가 '기본소득을 임기 내에 하겠다'고 공약한 적이 없다고 했다. 지금도 그렇게 생각하나"라고 말문을 열었다.

이어 "기본소득으로 학술대회까지 열었으면서, 이제 와서 1번 공약이 아니라고 발을 빼나"라며 "말을 바꾸고 신뢰를 얻지 못하면 표리부동한 정치인, 불안한 정치인이라 비판받는다. 우리 국민들이 제일 싫어하는 게 거짓말하는 정치인, 말 바꾸는 정치인, 카멜레온 정치인이다"라고 비판 수위를 끌어올렸다.

그러면서 "윤석열 전 검찰총장에 대해 정책이 없다고 흉볼 것 없다"라며 "윤 전 총장은 한 말을 뒤집은 적은 없다. 그런데 이재명 지사는 했던 말도 뒤집으니 국민들이 할 말이 없다"고 꼬집었다.

정세균 전 국무총리도 "이 지사는 (기본소득을) 대표 공약으로 하지도 않았고, 임기 내에 하겠다는 것이 아니라 시간을 두고 할 수 있겠다고 답한다"라며 "그런데 국민 대부분이 이것을 이 후보의 대표 공약이라고 생각하는데, 뭔가 잘못된 것 아닌가"라고 지적했다.

이 지사를 향한 후보들의 공세가 이어지자, 추 전 장관은 "박 의원이 윤석열을 가지고 와서 이 지사가 말을 뒤집는다고 하는 것은 과하다. 최대의 거짓말을 한 사람은 윤석열"이라고 말하며 이 지사를 감쌌다.

추 전 장관은 "윤석열 후보는 검찰총장으로서 정치 중립 위반이 아니라고 법원을 속이고, 직무배제 판결을 뒤집어서 스스로 정치하고 있는 것"이라며 "정책을 비판하며 짚어줄 수는 있겠으나, 윤석열 전 총장을 가져와서 우리 후보를 비난하는 것은 원팀으로 가는 데에 대단히 바람직하지 않은 것 같다"고 지적했다.

기본소득과 관련해 이 지사는 "공정성과 수요를 회복해 경제 선순환을 만드는 방법의 하나가 지역화폐로 지급하는 기본소득이고, 이것은 반드시 해야 할 일"이라며 "다만 많은 재정이 필요하고, 구조적이고 근본적인 문제이기 때문에 단계적으로 순차적으로 단기·중기·장기를 나눠서 장기 목표를 두고 시작하겠다고 말한 것"이라고 답변했다.

이어 "(대통령이 된다면)기본소독의 토대를 만들 것"이라며 "전 국민을 대상으로 소액으로 할 수 있으며, 비수도권에서 전국으로 늘리는 방법도 있다. 다만 단시간 내 할 수 있는 일은 아니다"라고 덧붙였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr