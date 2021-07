조선대 육상부 선수들, 전국대회서 '맹활약'

400m 모일환·멀리뛰기 김명하 '금메달'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 선수들이 전국육상경기선수권대회에서 금메달을 획득하는 등 기량을 마음껏 펼치고 있다.

5일 조선대학교에 따르면 모일환 조선대학교 육상부 선수(4학년)와 김명하 선수(3년)가 지난 26일 강원도 정선 종합운동장에서 열린 제75회 전국육상경기선수권대회에서 금메달을 획득했다.

모 선수는 육상 남자 400m 경기에서 46초 45의 기록으로 김의연(국군체육부대)·최동백(과천시청)을 제치고 가장 먼저 결승라인을 통과해 금메달을 목에 걸었다.

4년 연속 금메달로 이번에는 일반부 선수들까지 제치면서 400m 종목에서 대한민국 최고의 선수임을 입증했다.

김명하 선수(3년)는 멀리뛰기 경기에서 7m 78㎝의 기록으로 이현우(범어고등학교)·원승민(함안군청)을 제치고 금메달을 거머쥐었다.

김현우 부장교수는 “조선대학교 출신 선수들의 활약을 관심 있게 지켜봐 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr