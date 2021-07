'연구실 안전환경 조성법' 하위법령안 대국민 공청회

과기정통부, 7일 오후 온라인 실시간 생중계

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 7일 오후 대전 한국생명공학연구원에서 '연구실 안전환경 조성에 관한 법률' 하위법령 개정안 마련을 위한 대국민 온라인 공청회를 개최한다.

이날 공청회는 한국대학교육협의회, 한국전문대학교육협의회, 국가과학기술연구회, 한국산업기술진흥협회, 전국대학 연구실안전환경관리자 협의회 등 관련 토론자 10명이 참석한 가운데 온라인 실시간 생중계 방식으로 진행된다. 온라인 공청회 인터넷 연결주소 또는 정보무늬(QR코드)에 접속하면 실시간으로 시청할 수 있다. 온라인 게시판을 통한 질의·응답도 함께 이루어질 예정이다.

지난해 전부 개정된 연구실안전법 주요 내용 과 올해 제출될 하위법령 개정(안)에 대한 소개 및 의견 수렴과 쟁점에 대한 토론이 진행된다. 현재 국가전문자격(연구실안전관리사) 시행 기준, 요양급여(치료비) 보상 기준 상향, 점검·진단 실시 기준, 우수연구실 인증 심사 기준, 연구실 안전 정보 공표 등이 주요 현안으로 떠오른 상태다.

과기정통부는 이번 공청회 결과를 하위 법령 개정(안)에 반영하고, 8월중 입법 예고를 실시해 올해 내 법령을 개정할 예정이다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 "안전이 우리 사회 최대 화두로 떠오른 요즘, 연구 현장의 안전성을 더욱더 제고할 필요가 있다"면서 "이번 공청회를 통해 다양한 의견을 수렴하여 하위법령 마련 및 안전한 연구 환경 조성을 위한 다양한 정책 수립에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

