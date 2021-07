신한라이프, 암진단 받거나 받지 않아도 보장 '놀라운 종신보험'

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 암 등 6대 질병 진단을 받거나, 받지 않아도 보장을 받는 '놀라운 종신보험'을 출시했다고 5일 밝혔다.

보험료 납입기간 동안 암, 뇌출혈, 급성심근경색증, 말기신부전증, 말기간질환, 말기만성폐질환 등 질병 진단 확정 시, 주계약 보험가입금액의 50%를 선지급하고 납입면제를 보장한다. 유방암과 남녀 생식기암도 주계약을 통해 보장된다.

또 6대 질병에 걸리지 않는 건강한 경우에는 사망보험금이 50% 증액된다.

보험료를 납입 완료한 이후에도 보험료 납입기간 중 6대 질병이나 소액암에 걸리지 않으면, 별도의 심사 없이 계약 전환을 통해 6대 질병에 대해 지속 보장한다. 6대 질병에 걸리지 않고 보험료 납입이 완료된 계약에 한해 가입조건에 따라 주계약 총납입 보험료의 최소 4.0%~최대 8.5%를 건강축하보너스로 지급한다.

생활자금 선지급을 선택하면 종신보험 보험가입금액을 감액하고 매년 병원비, 생활비 등으로 활용할 수 있다. 보험료 납입기간 중 건강하면 사망보장 50%에 건강축하보너스까지 더해 연금재원 마련이 가능하다.

가입나이는 만 15세부터 최대 60세까지이며, 회복 지원을 위한 '뉴라이프케어서비스'도 담았다. 6대 질병 진단 시 간병인 지원(입원 시), 가사도우미 지원, 대면 심리 상담, 상급병원 동행서비스 등을 제공한다.

배형철 신한라이프 고객전략그룹장은 "고객이 중대질병에 걸리면 충분히 치료 받을 수 있도록 사망보험금을 선지급하고, 중대질병에 걸리지 않고 건강하면 사망보험금을 증액한다"며 "건강하면 더 큰 보장을 제공해 어떠한 경우에도 고객에게 도움이 되는 새로운 상품"이라고 설명했다.

