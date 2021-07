[클릭 e종목]기아, 영업지표↑ = 실적↑ = 목표주가·주가↑

[아시아경제 이선애 기자] 메리츠증권이 5일 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 90,500 2021.07.05 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!“원전” 원천 기술 보유! 7月 황금 수혜 株 또 갑니다!기아, 지난달 25.3만대 판매…전년比 20.2%↑ close 의 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 13만원에서 14만원으로 상향한다고 5일 밝혔다. 강한 영업지표 개선 추이 지속을 반영한 것으로 지금이 매력적인 매수 시점으로 진단했다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 90,500 2021.07.05 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!“원전” 원천 기술 보유! 7月 황금 수혜 株 또 갑니다!기아, 지난달 25.3만대 판매…전년比 20.2%↑ close 의 글로벌 도매판매 (중국 제외)는 이미 코로나19 영향이 부재했던 2019년 수준을 뛰어넘었다(2021년 상반기 월평균 판매 23만대 vs 2019년 월평균 판매 21만1000대). 한국은 12년 이후 최대 점유율을 경신했으며, 미국과 인도는 역대 최대 점유율 기록을 이어가고 있다.

높은 수요 환경이 지속되며, 재고가 부족하다. ‘소매 판매의 출고 판매 초과 현상’이 유지되며, 글로벌 재고와 미국 재고는 각각 2013년과 2014년 이후 최저 수준이다. 가동률 상승과 판매가격 인상을 통한 매출 총 이익률 개선 흐름이 쉽게 예상된다.

2분기 글로벌 도매 판매는 71만8000대로 전분기 대비 +8.5% 증가했다. 판매량과 판매가격의 높은 상승이 동반되며, 2분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 +11%, +37% 늘어난 18조3000억원, 1조4800억원을 기록할 예정이다. 현재 컨센서스 대비 각각 +5%, +14% 높다. 특히 2분기는 반도체 부족 이슈가 완화로, 본격적인 가동률 상승이 예상된다. 초과 수요 상황이 유지되며, 판매가격의 상승세도 지속될 것으로 전망한다. 이에 따라 올해 연간 매출 72조원, 영업이익 5조5300억원을 전망한다. 현재 컨센서스 대비 +3%, +14% 높다.

김준성 메리츠증권 연구원은 "기대 이상의 실적 전개를 반영해 적정주가를 14만원으로 상향한다"면서 "이는 글루볼 기준 올해 평균 주가수익비율(PER) 12배를 조정 주당순이익(EPS)에 적용한 것"이라고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr