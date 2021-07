[아시아경제 황윤주 기자] 필리핀 군용기 1대가 필리핀 남부에 추락해 구조 작업을 벌이고 있다.

4일 주요 외신에 따르면 최소 85명이 C-130 수송기가 필리핀 남부 술루주(州) 홀로섬에 착륙을 시도하다가 추락했다.

불타는 비행기 잔해에서 지금까지 15명이 구조됐으며, 현장에서 구조작업이 계속 진행 중이다.

